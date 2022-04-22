Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı - Son Dakika

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte kentin değerlerini tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenler, kentin tarihi, turistik ve gastronomik özelliklerini ön planda tutan 23 Nisan temalı klip çekti.

Üç haftada hazırlanan klipte, imece usulü mantı yapan kadınlara, pastırma doğrayan bir ustaya ve bir çobana da yer verildi.