Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı - Son Dakika
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Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı

22.04.2022 11:08
Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte kentin değerlerini tanıttı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli öğretmenler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladıkları klipte kentin değerlerini tanıttı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenler, kentin tarihi, turistik ve gastronomik özelliklerini ön planda tutan 23 Nisan temalı klip çekti.

Üç haftada hazırlanan klipte, imece usulü mantı yapan kadınlara, pastırma doğrayan bir ustaya ve bir çobana da yer verildi.

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milli eğitim bakanlığı, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de öğretmenler kentin değerlerini 23 Nisan klibiyle tanıttı - Son Dakika
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