Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film - Son Dakika
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Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

22.04.2022 23:57

Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film Kayseri'de öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film, ilgi gördü.

Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

KAYSERİ - Kayseri'de öğretmenlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırladığı kısa film, ilgi gördü.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kısa film hazırlandı. Kentte görev yapan öğretmenlerin oynadığı 23 Nisan temalı kısa filmde, Kayseri'nin yerel şivesi ile konuşan öğretmenler, filme renk kattı. Bir öğrencinin elindeki 3 harfiyle okulundaki kutlamalarına gitmesinin yer aldığı kısa film, kentin tarihi ve turistik yerlerinde çekildi.

Yönetmenliğini de öğretmenlerin yaptığı ve 3 haftada hazırlanan film, şehrin gastronomi özellikleri de anlatıldı.

Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film
Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film
Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film
Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de öğretmenlerden '23 Nisan' için kısa film - Son Dakika


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