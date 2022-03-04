Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

04.03.2022 21:58
Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde okul bahçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde okul bahçesinde bıçaklanan 16 yaşındaki genç tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde buluşan iki arkadaş arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç. bıçakla B.Y.Ç'yi yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı
Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı

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Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de okul bahçesinde bıçaklanan genç yaralandı - Son Dakika


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