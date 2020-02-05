Kayseri'de okul çevreleri ile servis araçları denetlendi - Son Dakika

Kayseri'de jandarma ekiplerin okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde yapılan denetimde 206 okul ve çevresi kontrol edildi.

Uygulamayla huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençlerin her türlü suçtan uzak tutulması, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerinin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması amaçlandı.

Ayrıca, öğrencilere Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personeli tarafından "Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma" konusunda bilgilendirme yapılarak, jandarma çocuk dergisi ve kalem kutusu hediye edildi.