Kayseri'de okul duvarı sanata dönüştü - Son Dakika

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi, Osman Ulubaş Okulu'nun bahçe duvarlarına ağaç ve orman manzaralı resimler çiziyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, duvarlara çizilen resimlerle mahallenin mimarisine renk katıldığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, taş duvarların o soğuk görünümünden uzaklaşıp adeta hayat bulduğunu belirtti.

Okul duvarlarını yeşile ve ağaçlandırmaya özendirmek için yeşil ve ağaç manzaraları ile süslediklerini anlatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz ve mahalle sakinleri yapılan çalışmadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Belediyemiz her zaman okullarımıza destek olmaya devam ediyor. Bakım, onarım, basketbol ve futbol sahası yapımı, çevre düzenlemesi gibi birçok çalışma ile okullarımıza destek oluyoruz. Yaptığımız çalışmalarda öğrencilerimizin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarını istiyoruz. Bu kapsamda duvarlara resim çizerek okullarımız daha renkli ve daha güzel hale gelecek. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Büyük emek vererek sanatını duvarlara yansıtan ressamlarımıza teşekkür ederim."

Eğitim ve öğretime yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı öğrencilerin gülümsemesinin çok anlamlı olduğunu belirten Palancıoğlu, belediye olarak eğitim kurumlarına yatırım ve hizmetlerin artırılarak devam edeceğini sözlerine ekledi.