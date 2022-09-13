KAYSERİ'DE OKULA ATEŞ AÇILDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAYSERİ'DE OKULA ATEŞ AÇILDI

13.09.2022 14:51

KAYSERİ'de, Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

KAYSERİ'de, Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na, kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na gece saatlerinde kimliği henüz belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Sabah okula geldiklerinde kurşun izlerini gören idareciler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kurşun izlerinin olduğu yerlerde çalışma yaptı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YORUMLAR
500
Kayseri haber! Kayseri'de okula ateş açıldı Kayseri haber! Kayseri'de okula ateş açıldı
Kaynak: DHA

Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYSERİ'DE OKULA ATEŞ AÇILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin detayları açıklanıyor
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:03:08. #1.13#
SON DAKİKA: KAYSERİ'DE OKULA ATEŞ AÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement