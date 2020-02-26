Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi - Son Dakika

Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi

13 dakika önce

Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Kayserispor Recep Mamur Kulüp Tesislerinde oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi, System.String[]

Kayseri'de Okullar arası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği müsabakaları Kayserispor Recep Mamur Kulüp Tesislerinde oynanan final müsabakasıyla sona erdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen müsabakalar, 25 ortaokuldan 350 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Finalde Besime Özderici Ortaokulu, Osman Zeki Yücesan Ortaokulunu 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, asbaşkan ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı ve Kayserisporlu futbolcular takdim etti.

Gözbaşı, müsabakalarda şampiyon takımın öğrencilerine Kayserisporlu futbolcularının imzaladığı formaları hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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