Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

Kayseri'de Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

23 dakika önce

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.

Kayseri'de Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.

KAyseri'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuru ile merkez ilçelerde eğitime öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Melikgazi, Kocasinan, Talas Hacılar ve İncesu ilçelerinde okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde ise karar kaymakamlıklara bırakıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Sabah, Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel
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