Kayseri'de Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi
23 dakika önce
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.
KAyseri'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuru ile merkez ilçelerde eğitime öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Melikgazi, Kocasinan, Talas Hacılar ve İncesu ilçelerinde okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde ise karar kaymakamlıklara bırakıldı. - KAYSERİ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı
Cumhurbaşkanı'nın Yurt Dışına Çıkmasını Fırsat Bilen Askerler Darbe Girişiminde Bulundu
Bursa'nın İnegöl ve Büyükorhan İlçelerinde Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Başkentte Seyir Halindeki Kar Küreme Aracı Yandı