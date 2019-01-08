Kayseri'de Okullar Öğleden Sonra Tatil Edildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle merkezdeki ilçelerde öğleden sonra okulların tatil edildiğini duyurdu.



KAyseri'de sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığı duyuru ile merkez ilçelerde eğitime öğleden sonra ara verildiğini duyurdu. Melikgazi, Kocasinan, Talas Hacılar ve İncesu ilçelerinde okullar tatil edilirken, diğer ilçelerde ise karar kaymakamlıklara bırakıldı. - KAYSERİ

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