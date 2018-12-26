Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Okullara Kar Tatili

Kayseri'de Okullara Kar Tatili

53 dakika önce

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kayseri'de Okullara Kar Tatili, System.String[]
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.

Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:18 Kaynak: AA

Sarız, Kayseri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli Kar Yağışı Nedeniyle 12 İlde Eğitime Ara Verildi DHMİ, Sefer İptallerine Karşı Vatandaşları Uyardı

Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Hava Sıcaklığı 6 ila 12 Derece Düşecek Çılgın Vatandaş, Nimet Abla'dan 30 Bin Adet Milli Piyango Bileti Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:11:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Okullara Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]