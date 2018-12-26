Kayseri'de Okullara Kar Tatili
53 dakika önce
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kayseri
'nin Pınarbaşı ve Sarız
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.
Hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:18 Kaynak: AA
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