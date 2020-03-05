Kayseri'de Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi - Son Dakika

Kayseri'de Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi

6 saat önce

Kayseri'de Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası müsabakaları tamamlandı.

Kayseri'de Okullararası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi, System.String[]

Kayseri'de Okullar Arası Yıldız Erkekler Futbol Turnuvası müsabakaları tamamlandı.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayserispor koordinatörlüğünde 27 okulun katıldığı turnuvada Osman Düşüngel Ortaokulu ile Burhan Dinçbal Ortaokulunu, Kayserispor tesislerinde final maçına çıktı.

Osman Düşüngel Ortaokulu, normal süresi 1-1 biten maçta penaltı atışları sonucu rakibine 4-3 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Turnuvada dereceye giren okullara kupa ve madalyalarını Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı verdi.

Öte yandan turnuvada Burhan Dinçbal Ortaokulu ikinci, Refika Küçükçalık Ortaokulu üçüncü, Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Kayseri, Futbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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