Kayseri'de okullarda alınacak Kovid-19 tedbirleri görüşüldü - Son Dakika

Kayseri'de okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, milli eğitim şube müdürleri ve özel okulların yetkilileri katıldı.

Toplantıda konuşan Ekinci, normalleşme çalışmaları kapsamında okulları öğrencilerle buluşturma çalışma ve planlamaları devam ettiğini söyledi.

Kurum olarak amaçlarının öncelikle okulları açarak eğitim-öğretim faaliyetlerine biran önce başlayabilmek olduğunu belirten Ekinci, "Bakanlığımızın hazırladığı takvime göre, 17 Ağustos itibarıyla özel okullarımızda telafi eğitimi, 31 Ağustos itibarıyla tüm okullarımızda eğitim ve öğretimin başlaması öngörülmektedir. Bu takvimlerin dışında faaliyetlere izin verilmeyecektir. Bu kapsamda ilimizde de çalışmalar bakanlığımızın talimatları doğrultusunda sayın valimizin koordinesinde sürdürülmektedir." dedi.

Okulların fiziki kapasitesine göre değişik şekillerde planlamalar yapıldığını ve bilim kurulunun önerilerinin bu manada değerlendirildiğini dile getiren Ekinci, şunları kaydetti:

"17 Ağustos'ta özel okullarımızda başlayacak olan telafi eğitimlerinde öğrenci sayılarının oransal olarak düşük olduğu, sadece birkaç okulumuzda yüzde 80'lere ulaştığı görülmektedir. Özel okul kapasitelerinin oldukça altında olan bu faaliyetlerin gerekli önlemlerin hassasiyetle alınması ve uygulanması aşamasında sağlık müdürlüğümüzün desteğiyle milli eğitim müfettişlerimizce önemle takip edileceğinin ve en küçük bir ihmale fırsat verilmeden uygulanmasının sağlanacağının bilinmesini istiyorum."

Okullarda maske, temizlik, mesafe kurallarının azami titizlikle uygulanacağını anlatan Eknici, "Diğer ortamlarda bu zorunlulukların uygulanmasında siz velilerimizin hem kendiniz için hem aileniz için bu hassasiyeti devam ettireceğinize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı kurumların dilek ve önerilerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.