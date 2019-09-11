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Kayseri'de okullarda gıda denetimi

58 dakika önce

Kayseri'de okullarda gıda denetimiKAYSERİ'de zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda denetimi yaptı.

Kayseri'de okullarda gıda denetimi

KAYSERİ'de zabıta ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde gıda denetimi yaptı.

Kocasinan ilçe belediyesi zabıta ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin açılmasının ardından, okullarda gıda satışına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Ekipler, okul kantinlerinde satılan ambalajlı ürünleri kontrol etti. Ürünlerin son kullanma tarihlerine bakıldı. Bunun yanında çalışanlar hijyen konusunda uyarıldı. Eğitim kurumlarının çevreleri de seyyar satıcı bulunup bulunmadığı yönünde kontrol edildi. Denetimlerde uygunsuz satışa rastlanmadı.

Zabıta amiri Yener Deliktaş, Okullarımızın açılmasından dolayı bizim çalışmalarımız biraz daha hız kazandı. Okullarımızın önünde seyyar satıcı bulundurmuyoruz. Kantinlerimizde üzeri açık, günü geçmiş gıdalara bakıyoruz. Çalışan kişinin önlüğünün, bonesinin ve eldiven kullanıp kullanmadığını inceliyoruz. Ürünler kapalı olarak satıldığı için herhangi bir sıkıntı yok diye konuştu.

Okul kenarlarına bazen aralıklarla seyyar satıcıların geldiğini kaydeden Deliktaş, Arkadaşlarımız kontrol ettiği için, okul alanlarında bu seyyar satıcılara müsaade etmiyoruz. Denetimlerimiz sürekli devam edecek dedi.

Kayseri'de okullarda gıda denetimi

Kayseri, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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