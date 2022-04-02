Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

02.04.2022 21:29
Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de bir kişiyi bıçakla öldürdükten sonra evini yaktığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriye uyruklu Y.A.B'nin, Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde 2 gün önce evinde çıkan yangında ölü bulunmasıyla ilgili 650 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi ve yaptıkları araştırmada, maktulü bıçakla öldürdükleri iddiasıyla yabancı uyruklu H.E. (19) ve H.H'yi (19) yakaladı.

Zanlılar, alacak verecek meselesi yüzünden cinayeti işlediklerini, maktulün cep telefonunu aldıklarını itiraf etti.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay

Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 2'nci katında önceki gece yangın çıkmış, evde tek kalan Suriye uyruklu Y.A.B'nin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Y.A.B'nin cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülmüştü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Y.A.B'nin bedeninde bıçak kesiklerine rastlamış, cinayet şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

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Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi Son dakika haberi: Kayseri'de yangın çıkan evde bulunan yabancı uyruklunun ölümünde cinayet şüphesi

Cinayet Büro Amirliği, Cinayet, Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de öldürdükleri kişinin evini de yaktıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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