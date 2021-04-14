Kayseri'de omuz attığı kişinin cep telefonunu gasbeden sanığa 5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de yolda karşılaştığı kişiye omuz atarak cep telefonunu gasbeden sanık, "yağma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar O.E. ve H.K, mağdur İ.K, mağdurun müşteki annesi B.K. ve babası E.K. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanık O.E'nin "yağma" suçundan cezalandırılmasını, H.K'nin ise beraatini talep etti.

Sanık O.E. savunmasında, sokakta karşılaştığı İ.K'yi tanımadığını, omuz atıp yere düşürmediğini, arkadaşını aramak için cep telefonunu istediğini ileri sürdü. Telefonu aldıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığını belirten O.E, "Uyuşturucunun etkisinde olduğum için kaçtım. Daha sonra telefonu 400 liraya satarak, parayı harcadım." dedi.

Sanık H.K. ise arkadaşı O.E'nin mağdur İ.K'ye omuz attığını, arkadaşıyla konuşmak için telefonunu istediğini ve koşup uzaklaştığını iddia etti. Korktuğu için olay yerinden kaçtığını anlatan H.K, olayla ilgili olmadığını öne sürerek beraatini istedi.

Mağdur İ.K. de olay günü eve giderken sanık O.E'nin kendisine omuz atarak düşürdüğünü, ardından arkadaşıyla konuşma bahanesiyle cep telefonunu aldığını ve yanındaki H.K. ile kaçıp uzaklaştığını kaydetti. Zararının karşılanmadığını vurgulayan İ.K, sanıklardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Mahkeme heyeti, sanık O.E'ye "yağma" suçundan 5 yıl hapis cezası verdi, H.K'nin ise beraatine hükmetti.