Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 'On Numara Yağ' Operasyonu

Kayseri'de 'On Numara Yağ' Operasyonu

1 saat önce

Kayseri'de atık yağları toplayarak çeşitli kimyasallarla on numara yağ olarak bilinen araç yakıtına dönüştüren 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 'On Numara Yağ' Operasyonu, System.String[]
Kayseri'de atık yağları toplayarak çeşitli kimyasallarla on numara yağ olarak bilinen araç yakıtına dönüştüren 2 kişi İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde atık yağları piyasadan toplayıp içerisine ek kimyasallar katarak özel işlemlere tabi tutarak piyasada on numara yağ olarak bilinen araç yakıtına dönüştürerek piyasaya özellikle kamyon ve otobüslerde kullanılmak üzere üretilen ve devleti vergi kaybına uğratan kişi ve kişilerle mücadele kapsamında Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerince, İ.T. ve B.B. tenekelerdeki kaçak yakıtları bir araca aktardıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda yapılan aramalarda, 400 litre atık yağdan araç yakıtına dönüştürülmüş on numara yağ, bin 400 litre bitkisel atık yağ, 2 adet 300 litrelik ısıtma kazanı, 1 adet elektronik tartı ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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