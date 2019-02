Kayseri'de "On Numara Yağ" Operasyonu

Kayseri'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bazı taşıtlarda usulsüz şekilde yakıt yerine kullanılan ve "on numara yağ" olarak bilinen madeni yağ üreten 2 kişi suçüstü yakalandı.

Kayseri'de bir imalathaneye düzenlenen operasyonda, bazı taşıtlarda usulsüz şekilde yakıt yerine kullanılan ve "on numara yağ" olarak bilinen madeni yağ üreten 2 kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir imalathanede "on numara yağ" olarak bilinen madeni yağın kaçak olarak üretildiğini tespit etti.



Düzenlenen operasyonda zanlılar İ.T. ve B.B, tenekelerdeki kaçak yakıtları bir araca aktardıkları esnada suçüstü yakalandı.



Yapılan aramada 400 litre atık yağdan araç yakıtına dönüştürülmüş on numara yağ, bin 400 litre bitkisel atık yağ, 2 ısıtma kazanı ve elektronik tartı ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kayseri'de 13'üncü Yüzyıla Ait 5 Milyon TL Değerinde Hz. İsa Tablosu Ele Geçirildi

Osmanlı Dönemine Ait Kehanet Gökküresini 1 Milyon Dolara Satmaya Çalışılırken Yakalandılar

Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu

Yasa Dışı Bahis Çetesinin Günlük Cirosu 400 Bin Lira