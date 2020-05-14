Kayseri'de online karate turnuvası

Kayseri'de "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Online Kata Şampiyonası" düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Karate İl Temsilciliği tarafından düzenlenen müsabakalara kadın ve erkeklerde 30 sporcu online katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online yapılan şampiyonada sporcular, evde çektikleri videoları whatsapp üzerinden ilgili birimlere yollayarak değerlendirmeye sundu.

Online puanlama sonucu, erkekler 9 yaşta Mahmut Esad Baysa, 10 yaşta Alper Güneş birinci oldu, kadınlarda Münevver Beyza Yerlikaya 9 yaş, Hatice Kübra Uzun da genç bayanlar kategorisinde birinciliği elde etti.