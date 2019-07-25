Son Dakika Haberleri: Kayseri'de organik pazar açılacak
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Kayseri'de organik pazar açılacak

45 dakika önce

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılacak.

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Kocasinan Belediyesi öncülüğünde kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar" açılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sağlıklı ürünlerin üretim ve tüketimini teşvik için kurulan pazar, 28 Temmuz'da açılacak.
Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla hizmete açılacak pazarda kurulan 70 stantta organik ürünler, tüketicilere sunulacak.
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazar ve organik ürünlerden geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Geleneksel hale getirdiğimiz organik pazarımızda satışa sunulacak doğal ürünlerimizin hepsi sertifikalıdır. Üreticinin ve tüketicinin buluştuğu pazarı, 28 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da hizmete açacağız. Tüm hemşehrilerimizi sağlıklı yaşam için organik pazara davet ediyorum."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:17 Kaynak: AA
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