Kayseri'de organik pazar açıldı - Son Dakika

Kocasinan Belediyesi ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) öncülüğünde kurulan "Erciyesevler organik pazar" açıldı.

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, KAPTAR Derneği ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla hizmete açılan pazarda organik ürünler, tüketicilere sunuldu.

Kocasinan ilçesi Erciyesevler Mahallesi'nde 8'inci kez kurulan pazarın açılışında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, pazarda yer alan ürünlerin yüzde 100 organik olduğunu söyledi.

Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun organik ürünlerden geçtiğini ve pazarın Kayseri'deki tek sertifikalı organik pazar olduğunu belirtti.

Tarımı ve üretimi destekleme anlamında çiftçinin yanında olduklarını anlatan Çolakbayrakdar, desteklerinin ilerleyen zamanlarda da süreceğini dile getirdi.

KAPTAR Derneği Başkanı Yeşim Bekyürek ise pazardaki ürünlerin sertifikalı olduğunu bu durumun çiftçinin ürünlerine değer kattığını vurguladı.

Bekyürek, kurulan pazarda birçok çiftçinin ürünlerinin yer aldığını ve ürünlerini aracısız olarak tüketici ile buluşturduğunu ifade etti.

Pazarın kasım ayına kadar açık kalacağını aktaran Bekyürek, şunları kaydetti:

"Bu pazarın kurulmasındaki hedef zor koşullarda tarım yapan yöre çiftçisine daha fazla gelir getiren, katma değeri yüksek, sürdürülebilir, tarımsal uygulamaları ve organik tarımı benimsetmektir. KAPTAR Derneğinin üreticilere verdiği destekle her sezon kapılarını açan Erciyesevler Organik Pazarı ülkemizde gerek sürdürülebilir, gerekse yerel olma özelliğini koruyarak sadece gerçek üreticilerin yer aldığı tek ekolojik pazar olma özelliğini koruyarak hizmet vermeye devam etmektedir."