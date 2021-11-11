Kayseri'de organik tarım bereketi artıyor - Son Dakika

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Kocasinan Belediyesi işbirliği ile 2013 yılından beri sezonluk olarak hizmet veren Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar, 9. yılında sağlıklı ve güvenilir ürünleri tüketiciler ile buluşturdu.

Organik tarım sektörünün öncü girişimlerinden biri olan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar bereketli bir sezon geçirdi. %100 Ekolojik Pazarlar'da satılan ürünlerle ilgili web tabanlı veri kayıt ve takip programında tutulan istatistiksel veriler, Kayseri'de organik üretimin gelişmeye devam ettiğini, zehirsiz ve yerel ürünlere olan ilginin her geçen yıl arttığını ortaya koyuyor.

Yerel ve mevsimsel ürünler tüketiciyle buluşuyor

Ekolojik tarımı yaygınlaştırmak, üreticiyi örgütlemek, teşvik etmek, pazarlama sorununu çözmek ve paralelinde tüketiciyi bilinçlendirmeyi amaçlayan Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği'nin müteşebbisliğinde Kayseri'nin 9 ilçesindeki 700 dekar alanda organik sertifikalı üretim yapan 45 çiftçi, yerel ve mevsimsel ürünlerini %100 Ekolojik Pazarlar güvencesiyle tüketicilere aracısız olarak ulaştırma imkânı buluyor.

Ağustos-Kasım döneminde kurulan pazar, sadece yerel üreticilerin tezgâhlarına ev sahipliği yapmasının yanı sıra, gıdanın üreticiden tüketiciye adil bir üretim ve pazarlama modeli ile sürdürülebilirliği konusunda da diğer belediyelere öncülük ediyor.

Kayseri, organik tarımın geliştirilmesinde başarılı bir örnek

Sivil toplum ve kamu kuruluşları işbirliği ile kurulan Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar, hem Kocasinan halkına hem de Kayseri'nin çeşitli ilçelerinden gelen müşterilere hizmet veriyor. Yeni üreticiler ve mevcut üreticilerin yeni ürünleri ile birlikte pazarın organik tarım bereketi de her geçen gün artıyor.

Kayseri Kocasinan %100 Ekolojik Pazar'ın satış verilerine göre, 2021 yılında 161 bin 344 kilo taze sebze ve meyve satışı gerçekleşirken; üreticilerin elde ettikleri toplam kazanç ise, 957 bin 881 TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Son 7 yılda toplam 1 milyon 141 bin 771 kilo taze sebze ve meyve satışı gerçekleştiren üreticiler, organik ürün satışından 4 milyon 188 bin 43 TL ciro elde etti.