Kayseri'de organik tarım eğitimi başlıyor - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organik tarım eğitimi 31 Ocak'ta başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilerden, Doğal Üretim Bahçeleri için başvuran 70 kursiyere, 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında "Organik Tarıma Giriş Eğitimi" verilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda yapılacak eğitimin süresi 30 saat olarak belirlendi.

Eğitim programı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Doğal Üretim Bahçesi Sorumlusu Abdurrahman Özcan, Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fevziye Şuheyda Hepşen Türkay, Tarım ve Orman Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Sebzecilik Bölümünden Dr. Gülay Beşirli ve Kapadokya Organik Üreticiler Birliği Başkanı Dr. Yeşim Bekyürek tarafından gerçekleştirilecek.

Her eğitim sonunda yapılacak sınavların sonuçlarına göre başarılı olan kursiyerlere "Organik Tarıma Giriş Eğitimi Katılım Belgesi" verilecek.