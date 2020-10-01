Kayseri'de örgüt üyeliğinden yargılanan sanıklara beraat - Son Dakika

Kayseri'de, aralarında 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri milletvekili adayı Z.O'nun da bulunduğu 4 sanık "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandıkları davada beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar Z.O, N.Y, İ.A. ve A.Ö. ile avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 sanığın da beraatini istedi.

İl dışından gelen tutuklu ve hükümlü ailelerine yardım ettikleri ve telefon kayıtları nedeniyle yargılanan sanıklar ise savunmalarında suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan 4 sanığın da delil yetersizliğinden beraatine karar verdi.