Kayseri'de ormanlık alan ve çevresinde ateş yakma yasağı uzatıldı - Son Dakika

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca il genelinde ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılması yasağının 30 Eylül tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Kayseri İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada; "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde meydana gelebilecek mevsim normalleri dışındaki hava koşullarından dolayı İlimizde orman yangınlarının oluşma riski değerlendirilmek suretiyle; ilimiz sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara Orman Yangınlarının önlenmesi kapsamında yetkililer haricinde girilmesinin, ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda mola verme ve piknik yapma, mangal, semaver ve ateş yakılmasının, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nun 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan Mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan Mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının, 30.07.2021 - 31.08.2021 tarihleri arasında yasaklanmasına, orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşlarınca, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirlerin eksiksiz olarak alınmasına, Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımından sorumlu tüm kuruluşlarca, ormanlık alanlardan geçen Enerji Nakil Hattı bölmelerinde gerekli bakımların gerçekleştirilerek, yangın riskine karşı her türlü tedbirin alınarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulanmasına, tüm belediyelerce, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturularak yangın riskine karşı gerekli iş makinelerinin (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulundurulmasına, ilçe Kaymakamlıklarımızca ve Orman Bölge Müdürlüğümüzce koordineli olarak genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerince etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapılmasına, gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanlarının kullanılmasına, yukarda yer alan önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem başlatılmasına, dair alınan ilgi Valiliğimiz Kararının süresinin 30.09.2021 tarihine kadar uzatılmasına, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca karar verilmiştir" denildi. - KAYSERİ