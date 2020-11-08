Kayseri'de otelin restoranında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otelin restoranında bıçaklı kavga: 2 yaralı
08.11.2020 00:23
KAYSERİ'de, bir otelin restoranında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de, bir otelin restoranında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarında bulunan bir otelin restoranında meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda, O.Ç. eline geçirdiği bıçakla T.Ö. ve E.K.'yı yaraladı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otele gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi O.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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