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Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Kayseri'de oto hırsızlığı operasyonunda 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Kayseri'de otomobil çaldıkları ve park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, otomobil ve park halindeki araçlardan teyp, akü ve plaka çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının meydana geldiği bölgelerde araştırma yapan ekipler, olayla ilgili F.D (20) M.S (19) ve O.T'yi (17) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemelerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi. Çalınan malzemeler sahiplerine teslime edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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