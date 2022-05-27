Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı - Son Dakika
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Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

27.05.2022 19:15
Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde bin 472 kişi sorgulandı, 22 aracın sürücüsüne 46 bin 921 lira ceza kesildi.

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan denetimde bin 472 kişi sorgulandı, 22 aracın sürücüsüne 46 bin 921 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, çekme belgeli, hurdaya ayrılmış, plakasız ve şüpheli araçlar ile suça karışanların yakalanması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı denetimde 232 motosiklet, 790 araç, 195 servis aracı ile bin 42 kişi sorgulandı.

Denetimlerde, araması olan 2 kişi yakalandı, 2 araç trafikten men edildi, 22 araç sürücüsüne 46 bin 91 lira ceza verildi.

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Kaynak: AA

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