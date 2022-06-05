Kayseri'de oto hırsızlık polisleri, oto pazarı ve galericilerde denetim yaptı

Kayseri'de polis ekiplerince oto pazarı ve galericiler sitesinde yapılan denetimde 137 araç ve 46 kişi sorgulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı ve "çenç" olarak bilinen yöntemle araçların motor ve şasi numaralarını değiştirip satmaya çalışanların yakalanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Oto pazarı ve galericiler sitesinde yapılan denetimde, 137 araç ve 46 kişi sorgulandı.

Suç ve suç unsuruna rastlanmayan denetimlerde vatandaş ve esnaf da bilgilendirildi.