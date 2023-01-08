Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi

08.01.2023 20:37
Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi

Kayseri'de bir oto servisinde çıkan yangında 10 araçta büyük çapta hasar oluştu.

Kayseri'de bir oto servisinde çıkan yangında 10 araçta büyük çapta hasar oluştu.
Merkez Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi 3101 Sokak'taki oto servisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında, iş yerinde tamir için bekleyen ikisi ambulans 10 araç kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Kocasinan, Kayseri, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de oto servisinde çıkan yangında 10 araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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