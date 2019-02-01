Kayseri'de Otobüs Devrildi, Yaralılar Var

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. İlk bilgilere göre çok sayıda yaralı var.



Edinilen bilgiye göre Kayseri - Malatya karayolu Pazarören mevki yakınlarında 45 HD 0345 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralananları çevredeki hastanelere kaldırdı.



Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. - KAYSERİ

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