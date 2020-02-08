Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı

7 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otobüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 43 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre H.T. yönetimindeki 01 FB Y 98 plakalı içerisinde 43 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, Epçe köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kazada yaralananlara ilk müdahalesini yaptı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi: 43 yaralı

Jandarma, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:10 Kaynak: İHA
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