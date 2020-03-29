Kayseri'de otobüs terminalinde sessizlik - Son Dakika

KAYSERİ'de, şehirler arası yolculukların valilik iznine bağlanmasının ardından otobüs firmaları seferlerini durdurunca, günlük 20 bin yolcunun taşındığı terminal sessizliğe büründü.

? Kayseri'de otobüs yolculukları, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında valilik iznine bağlandı. Bunun üzerine kentteki seyahat firmaları seferlerini iptal etti. Günlük 20 bin yolcunun taşındığı Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminali sessizliğe büründü. Terminalin idare katına ise 'Seyahat İzin Kurulu' açıldı.