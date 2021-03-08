Kayseri'de otobüs yolcusunun çantasındaki cips paketinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kayseri'de çantasındaki cips paketinde uyuşturucu ele geçirilen otobüs yolcusu gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, R.B'nin İstanbul'dan Kayseri'ye uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Kente gelen yolcu otobüsündeki şüphelinin üzerini ve çantasını arayan ekipler, çantadaki cips paketinde 273 gram metamfetamin buldu.
Ekipler ayrıca, Adana'dan Kayseri'ye gelen, M.K. ve A.O.A'nın bulunduğu otomobili, Kayseri- Niğde kara yolu uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada otomobilin gösterge panelinin arkasına gizlenmiş 70 gram bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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