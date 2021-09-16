Kayseri'de otobüsteki yolcu kemerine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de seyahat ettiği otobüste, kemerine gizlediği sentetik uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.T'nin batı illerinden Kayseri'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Şüphelinin seyahat ettiği yolcu otobüsünü kent girişindeki kontrol noktasında durduran ekipler, F.T'nin üst aramasında, pantolonun kemer kısmına gizlediği 31,60 gram sentetik uyuşturucuyu buldu.
Şüpheli F.T, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
Öte yandan ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 2 ay süren teknik takip sonucu İ.T, T.D, H.C.E, F.G ve L.K'nin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda yastıkların içine ve kanepelerin altına gizlenmiş 92,44 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, T.D, F.G. ve L.K. yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Ekipler ayrıca, otomobilinde 134 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdikleri İ.P'yi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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