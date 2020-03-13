Kayseri'de otogarda virüs temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de otogarda virüs temizliği - Son Dakika

Kayseri'de otogarda virüs temizliği

6 saat önce

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle yoğunluk yaşanan şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kayseri'de otogarda virüs temizliği, System.String[]

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesiyle yoğunluk yaşanan şehirlerarası otobüs terminalinde dezenfekte çalışması yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin tatil edilmesiyle öğrenciler memleketlerine gitmek için şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, otogarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yoğunluk oluşan terminalde yazıhaneler, oturma alanları, tuvaletler ve dükkanlar ilaçlanarak temizlendi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:52 Kaynak: DHA
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