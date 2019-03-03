Kayseri'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 4 Yaralı
1 saat önce
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
KAYSERİ'nin Sarıoğlan
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Abidin
Yavuz yönetimindeki 38 YL 184 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Zeynel Abidin Yavuz ile otomobil içinde bulunan Nihat Çetinkaya
(41), Vedat Aldırmaz (45), Mehrali Yavuz yaralandı. Yaralı 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Kayseri
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:09 Kaynak: DHA
Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Şoka Girdi, Çevredeki Vatandaşlar Yardımına Koştu
Kepçe Operatörü, Fark Etmediği Kadını Kepçe İçine Alıp Kamyonun Kasasına Bıraktı
Antalya'da 2 Bin 500 Araç, Çürümeye Terk Edildi
Ankaragücü Taraftarlarını Taşıyan Otobüs Kazasına İlişkin İki Tutuklama