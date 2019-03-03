Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

Kayseri'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de Otomobil Bahçe Duvarına Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bahçe duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynel Abidin Yavuz yönetimindeki 38 YL 184 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Zeynel Abidin Yavuz ile otomobil içinde bulunan Nihat Çetinkaya (41), Vedat Aldırmaz (45), Mehrali Yavuz yaralandı. Yaralı 4 kişi, çağrılan ambulanslarla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla  ilgili soruşturma başlattı.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:09 Kaynak: DHA

Sarıoğlan, Kayseri, Güncel
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