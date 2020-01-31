Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Oktay Çalık idaresindeki 32 PR 640 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolu Çakılı Pınar mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Çalık, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.