Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

17 dakika önce

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Oktay Çalık idaresindeki 32 PR 640 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolu Çakılı Pınar mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü Çalık, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Malatya, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: AA
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