Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
17 dakika önce
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:02 Kaynak: AA
Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Oktay Çalık idaresindeki 32 PR 640 plakalı otomobil, Kayseri- Malatya kara yolu Çakılı Pınar mevkisinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü Çalık, Bünyan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çalık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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