Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

17 dakika önce

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Sarız ilçesinden Tomarza'ya giden V.Y. yönetimindeki 38 PH 023 plakalı otomobil, Şiraz-Gülveren mahalleleri arasında yol kenarına devrildi.

Araçta bulunan 13 yaşındaki S.B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile araçtaki 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tomarza, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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