Kayseri'de otomobil devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kayseri- Malatya kara yolu Akmescit mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 46 AUJ 180 plakalı otomobil, yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Cem Eren H. (33), Fevzi E. (28), Osman Z. (33) ve Resul K. (23), kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 10:49 - Kaynak: AA
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