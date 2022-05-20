Kayseri'de otomobil dolandırıcılığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil dolandırıcılığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

20.05.2022 18:34
Kayseri'de otomobil dolandırıcılığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Kayseri'de otomobil alım satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri'de otomobil alım satımı üzerinden çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erkilet Mahallesi'ndeki oto galericide piyasada güven sağladıktan sonra son zamanlarda ticari iş ve işlemlerde çek, senet, alım ve satımlarında ödemeleri aksatarak usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan R.Y. ile oğulları G.Y, A.Y. ve S.Y. ile F.K. ve Ö.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden G.Y, A.Y, S.Y, F.K. ve Ö.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, R.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erkilet Mahallesi'ndeki oto galericide usulsüzlük ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla R.Y, G.Y, A.Y, S.Y, F.K. ve Ö.T'yi yakalamıştı.

Operasyonda iş yerinde 787 bin lira, 1372 aracın satış sözleşmesi, 107 tapu, 70 çek, ruhsatsız tabanca ve dijital materyaller ele geçirilmiş, ilk tespitlere göre yaklaşık 70 müştekinin mağdur edildiği, zanlıların 100 milyon lira civarında haksız kazanç sağladığı, sayının artabileceği öğrenilmişti.

YORUMLAR
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Kayseri'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 6 kişi adliyeye sevk edildi Kayseri'de otomobil dolandırıcılığı iddiasıyla 6 kişi adliyeye sevk edildi Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı Çakmak gazı bomba gibi patladı: 2 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil dolandırıcılığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobil dolandırıcılığıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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