Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı

15.02.2021 22:50

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde kontrolden çıkarak, bir evin bahçesine yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi Sarıoğlan Caddesi'nde meydana geldi. Osman Yılmaz (44) yönetimindeki 01 AFM 607 otomobil kontrolden çıkarak müstakil bir evin bahçesine yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobil evin bahçesine yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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