Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu

29.10.2022 11:34

- Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip inceleme yapıyor Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu.

- Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu

Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip inceleme yapıyor

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde kadın ve erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olarak belirlenen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA
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Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de otomobil içerisinde kadın ve erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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