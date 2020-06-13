Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1 ölü, 5 yaralı

KAYSERİ'de, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, cep telefonu kamerası ile görüntü almaya çalıştı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı ile Hasan Esat Işık Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 38 UZ 375 plakalı hafif ticari araç ile 38 BU 989 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri her iki araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Cerensu E.'nin (14) yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 5 kişi ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden talihsiz kızın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Öte yandan kazanın olduğu yere gelen vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp, cep telefonları ile olayı görüntüledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.