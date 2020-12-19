Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, D.T'nin kullandığı 38 AEB 900 plakalı otomobil ile B.T. idaresindeki 38 JS 917 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda çarpıştı.

Kayseri 'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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