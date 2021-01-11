Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Yusuf Ay'ın kullandığı 64 AAR 813 plakalı otomobil ile Ünal Göktaş (70) kontrolündeki 38 FC 114 plakalı hafif ticari araç, Sivas Bulvarı İldem Kavşağı'nda çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile Şevval Ay ve Ayşe Göktaş (61), sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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