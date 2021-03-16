Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil ile halk otobüsü çarpıştı: 7 yaralı
16.03.2021 13:15
KAYSERİ'de otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
KAYSERİ'de otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki Tacettinveli Bulvarında meydana geldi. V.K. yönetimindeki 27 AAD 813 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AB 322 plakalı halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, otomobil içindeki 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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