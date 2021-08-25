Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan bir kişi, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri 'nin Talas ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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