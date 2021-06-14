Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 38 ZS 759 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi'nde 38 P 0258 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan D.Ç, K.Ö, T.T, B.Ş. ile otomobildeki A.E.M, T.M. ve S.Ş. yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika