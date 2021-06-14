Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrildi. Kazada otobüste bulunan D.Ç, K.Ö, T.T, B.Ş. ile otomobildeki A.E.M, T.M. ve S.Ş. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 38 ZS 759 plakalı otomobil Yeniköy Mahallesi Bülbül Caddesi'nde 38 P 0258 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.

Kayseri 'nin Melikgazi ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de otomobil ile servis otobüsü çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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