Otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Çakır (47) idaresindeki 38 DF 678 otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü Çakır ile eşi Aynur Çakır'ı araçtan çıkardı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 19:45 - Kaynak: AA
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