Kayseri'de otomobil kanala devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobilin boş sulama kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Yıldırımbeyazıt Mahallesi 474'üncü Sokak'ta meydana geldi. Murat Çakır (47) yönetimindeki 38 DF 678 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki içi boş sulama kanalına devrildi. Kazada otomobildeki Çakır ile eşi Aynur Çakır (43) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çakır çifti olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen iki yaralı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.