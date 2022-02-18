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Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

18.02.2022 19:59
Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de otomobilin kanala uçması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 38 AAC 824 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi 474. Sokak'ta kimliği henüz tespit edilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kanala düştü.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralan sürücü ve yolcu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı
Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı

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Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Otomobil, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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